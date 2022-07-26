İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti

İzmir'de meydana geldiği iddia edilen bir olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra gündeme oturdu.

KORONAYA YAKALANMIŞLAR

İddialara göre karı koca koronaya yakalandı. Fakat karantinada olmaları gerekirlerken sokağa çıktılar. Çiftin korona olduğunu bilen mahalleli ise karı kocayı dışarıda görünce adeta çılgına döndü.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Mahalle halkı, karı kocayı sokak ortasında öldüresiye dövdü. Karı kocanın kaçmaya çalıştığı ancak mahallinin çifti bırakmadığı görüldü. Olayla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.