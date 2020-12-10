İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 677 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

İZMİR'de, otel ve konaklama yerleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan koronavirüs denetimlerinde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 18 iş yerine 25 bin 260 lira, maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 709 kişiye ise 652 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürerken, İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kent genelinde yapılan denetimlerle ilgili İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, otel ve konaklama yerleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetimlere 367 denetim ekibi ile 959 personel katıldı. Tedbirler kapsamında 373 otel ve konaklama yeri ile 4 bin 893 iş yeri denetlendi. 18 iş yerine koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 25 bin 260 lira para cezası kesilirken, 1 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca, maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 709 kişiye 652 bin 200 lira para cezası kesildi, 3 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.