İzmir'de koronavirüs nedeniyle bedava ekmek - Son Dakika

İzmir'de koronavirüs nedeniyle bedava ekmek İZMİR'de market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan 'biz birlikte güzeliz' notuyla duyuru yapıp, koronavirüs nedeniyle çalıştığı işyeri geçici süreyle kapanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 gün boyunca bedava ekmek vermeye başladı. Çin'de başlayıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkiliyor. Koronavirüs yüzünden birçok işyeri, geçici olarak kapandı. Çalışanların çoğunun ücretsiz izne ayrılması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti bir nebze de olsa azaltmak isteyen Torbalı ilçesi Metropolis Bulvarı 5120 Sokak üzerindeki market işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası Arif Durhan, anlamlı bir çalışmaya imza attı. İşletme sahibi Durhan, koronavirüs nedeniyle çalıştığı işyeri geçici süreyle kapanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 gün boyunca bedava ekmek vermeye başladı. Bu çalışmayı da sosyal medyadan 'Biz birlikte güzeliz. Koronavirüs nedeniyle geçici süreyle işyeri kapanan vatandaşlarımıza 30 gün boyunca ekmek bedava verilecektir' notuyla duyurdu. Hayata geçirdiği uygulamanın takdir gördüğünü belirten Arif Durhan, "Sosyal medyayı kontrol ediyordum. Halkımızın neler yaptığına bakarken, bizden daha küçük çapta bir marketin bu kampanyayı yaptığını gördüm. Biz de yapabiliriz dedim. Bunun üzerine başladık. 1 ay boyunca sürecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelere günde 4 ekmek vereceğiz. Kampanyamızın ileriki zamanlarda sürdürülebilir olması için tedarikçi firmaların da desteklerini bekliyoruz. Eğer destek gelirse, temel ihtiyaç malzemeleri olan bakliyat, makarna ve süt gibi ürünleri de ilave edebiliriz" dedi. Durhan, birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Arif Durhan, meslektaşlarını da kampanyanın benzerini yapmaya çağırdı. Ofis çalışanıyken geçici olarak işinden uzak kalan 50 yaşındaki Fatma Şirin, "Çok güzel bir destek. Beğendim bu kampanyayı. Bende gelip aldım ekmeğimi. İşini kaybedenler gelip buradan ekmeğini alabilir" dedi.