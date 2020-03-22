İzmir'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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İzmir'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayanları uyararak, malzemelerini topladı.

İzmir'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayanları uyararak, malzemelerini topladı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran ekipler, İnciraltı ve Sahilevleri'nde denetim gerçekleştirdi.


Burada mangal yakıp, piknik yapanları uyaran zabıtalar, malzemeleri topladı.


İzmirlileri salgın nedeniyle evlerinde kalmaları yönünde uyaran ekipler, buradaki seyyar satıcılara da izin vermedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:00 Kaynak: AA

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