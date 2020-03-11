İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması - Son Dakika

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan vatandaşları panik ve korkuya sevk etmek için paylaşım yapanlara soruşturma başlatılacağını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip 'Koronavirus' (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Başsavcı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]