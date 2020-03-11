İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması (2) - Son Dakika

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması (2)

6 saat önce

BAŞSAVCILIKTAN İKİNCİ AÇIKLAMATürkiye'de görülen ilk 'koronavirüs' vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması (2), System.String[]

BAŞSAVCILIKTAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Türkiye'de görülen ilk 'koronavirüs' vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.Koronavirüsü kullanarak, vatandaşlara fahiş fiyatlara malzeme satanların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

İZMİR,


Koronavirüs, Başsavcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:01 Kaynak: DHA
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