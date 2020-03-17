İzmir'de 'koronavirüs tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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İzmir'de 'koronavirüs tedbirleri' uygulanmaya başlandı

14 dakika önce

İzmir'de 'koronavirüs tedbirleri' uygulanmaya başlandı İzmir'de esnaf kepenk kapattı İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu göndermiş olduğu ek genelge ile saat 00.

İzmir'de 'koronavirüs tedbirleri' uygulanmaya başlandı

İzmir'de esnaf kepenk kapattı

İZMİR - İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu göndermiş olduğu ek genelge ile saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İzmir'de de uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığınca, 8 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu gönderilen ek genelge ile saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe ve her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil) çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İzmir'de de uygulanmaya başlandı.

"40 yıllık esnafım ilk kez böyle bir şey görüyorum"

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Semtinde bulunan Cumhuriyet Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve yakın sokaklardaki birçok eğlence mekanı, lokanta ve kafe saat 00.00'ı beklemeden kepenk kapattı. 40 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Ahmet Yıldız (50), İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgeyi olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi, "40 senelik esnafım ilk defa böyle bir şey görüyorum. İnşallah bu virüsten kısa sürede kurtuluruz. Bizde birazdan mekanımızı kapatacağız, zaten Alsancak'ta şuan sadece birkaç işletme açık" diye konuştu.

İzmir'in en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitler Caddesi boş kaldı

Kıbrıs Şehitler Caddesinde bulunan bir lokantada çalışan Barış Kara ise, İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelgeden

sonra bizde esnaf olarak hazırlıklarımızı yaptık ve iş yerimizi kapatmak için toparlanıyoruz. Kıbrıs şehitler Caddesi belki de tarihinde ilk kez bu kadar boş diye konuştu. Bir yıldır İzmir'de yaşadığını ve Alsancak sokaklarının ilk defa bu kadar boş olduğunu gördüğünü dile getiren Arzu Eren, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgenin ardından birçok işletmenin kepenk indirdiğine dikkat çekti. İran vatandaşı olan Malihe Naeemi ise 1.5 yıldır İzmir'de yaşadığını ve Kıbrıs Şehitler Caddesinin ilk defa bu kadar boş gördüğünü belirterek inşallah bu hastalık geçecek, her şey çok güzel olacak dedi.

İzmir'de 'koronavirüs tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Kıbrıs, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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