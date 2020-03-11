İzmir'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları hız kazandı - Son Dakika
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İzmir'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları hız kazandı

6 saat önce

İzmir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu ulaşım araçları ile okullar başta olmak üzere kamusal alanlarda dezenfekte işlemine hız verildi.

İzmir'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları hız kazandı, System.String[]

İzmir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu ulaşım araçları ile okullar başta olmak üzere kamusal alanlarda dezenfekte işlemine hız verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de toplu taşıma araçlarıyla istasyon ve duraklarda virüsle mücadele için özel temizlik çalışması yapılıyor.

Metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda, temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı.

Toplu taşıma hizmeti veren 1450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başlanırken virüs ve bakteri temizliğinde su bazlı kimyasallar kullanıldı. İnsan ve çevre sağlığına zararlı olmayan kimyasallarla İZBAN, Metro, Tramvay, ESHOT ve İZDENİZ'e ait işletmelerde sabaha kadar temizlik çalışmaları yapılırken, tüm toplu ulaşım araçlarında koltuklar temizlenip, zeminleri paspaslanıyor.

Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanların da dezenfekte edildiği çalışmada, TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki okullarda da dezenfekte işlemi yürütüyor. Hafta sonları ve gece saatlerinde devam eden dezenfekte işlemiyle tüm eğitim kurumlarına ulaşılması hedefleniyor.

Tüm kamusal alanlarda temizlik

Öte yandan, özel bir dezenfeksiyon firmasının sorumlusu Oytun Nalbantoğlu, kentte başta alışveriş merkezleri ve özel okullar olmak üzere birçok kurum ve işletmenin dezenfeksiyon talebinde bulunduğunu söyledi.

Ortam dezenfeksiyonunun mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon ve bulaşma risklerine karşı etkili olduğunu bildiren Nalbantoğlu, ULV cihazı kullanılarak dezenfektan maddenin kuru buhar formuna dönüştürüldüğünü, bu maddenin havada asılı kalmasının insanların maruz kalacağı enfeksiyon riskini en aza indirdiğini kaydetti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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