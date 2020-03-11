İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

6 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma, System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.

Başsavcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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