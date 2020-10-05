İzmir'de koronaya karşı kişiye özel ulaşım kartı - Son Dakika

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında şehir içindeki toplu taşıma araçlarına binişlerde HES kodu ile uyumlu kişisel ulaşım kartlarının kullanılması kararını verdi.

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara bir yenisini daha ekledi. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, toplu taşımada HES kodu uygulanması kararı alınmıştı. İzmir Valiliği de bu genelge sonrasında şehirdeki toplu taşıma araçlarına binişlerde HES kodu ile uyumlu olacak kişiye özel ulaşım kartlarının kullanılması kararı aldı. Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şehirdeki yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kişisel ulaşım kartları hakkında biran evvel çalışma yapmasına karar verilirken, Covid-19 tanısı konulan veya temaslı durumunda olan vatandaşların ulaşım kartlarının izolasyon süresi boyunca askıya alınacağı bildirildi. Ayrıca izolasyonda olması gereken vatandaşların toplu ulaşımı kullanması halinde gerekli idari yaptırımların yapılacağı duyuruldu.

Otellerde HES kodu zorunluluğu

Öte yandan toplantıda, açık veya kapalı alanlarda yapılacak tüm tiyatro gösterimleri ve bale gibi faaliyetlerin kısıtlanmasına karar verilirken, turizm yerlerinde ve otellerde HES kodunun kullanılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı. Buradaki denetimlerin kuruluşlara ait olduğu bildirilen toplantıda, HES kodu olmayan müşterileri kabul eden işletmelerin 10 gün süreyle kapatılacağı duyuruldu. Ayrıca şehir genelinde sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının yapacağı etkinliklerin ertelenmesi kararı alınırken, uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. - İZMİR