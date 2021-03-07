İzmir'de Kovid-19 denetimlerinin tarihleri açıklandı - Son Dakika

İzmir'de Kovid-19 denetimlerinin tarihleri açıklandı

07.03.2021 21:45
İzmir'de Kovid-19 denetimlerinin tarihleri açıklandı, System.String[]

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin, hangi iş kollarında hangi günlerde yapılacağı açıklandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin, hangi iş kollarında hangi günlerde yapılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.

Kovid-19 salgınında yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelerle ilgili olarak yarın okul servislerinin yanı sıra şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarla havalimanı, gar ve otogarın denetleneceği belirtildi.

Denetlemelerin 9 Mart Salı günü berber, kuaför, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonlarıyla devam edeceği, 10 Mart Çarşamba günü internet kafeler, düğün ve nikah salonları, lunapark, tematik parklar, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinin, 11 Mart Perşembe günü cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar, spor tesisleri ile cami ve mescitlerin, 12 Mart Cuma günü de alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçilerin denetleneceği belirtildi.

Semt pazarları ve sosyete pazarı gibi yerlerin, faaliyette olduğu günlerde denetleneceği, denetimlere başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da katılmasına önem verileceği kaydedildi.

Yavuz Selim Köşger, Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Kovid-19 denetimlerinin tarihleri açıklandı - Son Dakika


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