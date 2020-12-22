İzmir'de Kovid-19 hastaları için çevrimiçi diş muayenesi - Son Dakika

İzmir'de Kovid-19 hastaları için çevrimiçi diş muayenesi

22.12.2020 12:23
İzmir'de Kovid-19 hastaları için çevrimiçi diş muayenesi, System.String[]

İzmir'de evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastalar ve temaslılara çevrimiçi diş muayenesi hizmeti sunuluyor.

İzmir'de evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastalar ve temaslılara çevrimiçi diş muayenesi hizmeti sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı Alo 182 Randevu Hattı'ndan randevu alan Kovid-19'lu diş hastaları, evlerinde bilgisayar ya da cep telefonlarından Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimleri tarafından muayene ediliyor.

İhtiyaç halinde özel koruyucu kıyafetleriyle hastayı evde ziyaret eden ekipler, diş çekiminden röntgene, protez tamirinden bakımına kadar yanlarındaki ekipmanlarla hastaların diş sorunlarını çözüyor.

Diş Hekimi Ruken Boztemir, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının çok yoğun bir mesai harcadığını, merkezlerinde bulunan birçok diş hekimi ve teknisyenin de filyasyon ekiplerinde görev yapmaya başladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'lu hastalar ve temaslı yakınları için farklı bir projeye imza attığını belirten Boztemir, şunları kaydetti:

"Hastalarımız izolasyonda oldukları için evlerinden çıkamıyorlar. Bakanlığımız onlara en iyi sağlık hizmetini vermek için bu projeye başladı. Online ve görüntülü olarak yaptığımız muayenede sistem aracılığıyla daha önce yapılan muayenelerini görüyoruz. Gerekli görürsek hastaya sistem üzerinden ilaç da yazıyoruz. İlk zamanlarda hem sağlık çalışanları ve hem de hastalarımız online diş muayenesini duyduklarında şaşırdı. Herkes nasıl olacak diye düşündü ama sistemimiz çok iyi çalışıyor. Hem sağlık çalışanları korunuyor, hem de Kovid-19'lu hastalara en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Sistem yeni başlamasına rağmen 10 günlük süreç içinde birçok hastamıza şifa dağıttık."

Boztemir, uygulanmaya başlanan proje kapsamında daha önce diş hekimi korkusu olan birçok Kovid-19 hastasının tedavi edildiğini ifade etti.

Çevrimiçi diş tedavisi hizmeti alan İlknur Uğur, temaslı olduğu için karantina sürecini geçirdiğini, diş ağrısının başlamasının ardından çok korktuğunu, bilgisayarla bağlanarak aldığı diş tedavisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Evde sağlık hizmetiyle protezi tamir edilen 65 yaşındaki Fatma Ana Kuru da, "Allah razı olsun sağlık çalışanlarımız buraya kadar geldi. Normalde hastaneden gelip gitmek çok zor. Protezimi tamir ettiler. Artık daha rahat yemek yiyeceğim." dedi.

Hasta yakını Aysun Korkmaz ise annesinin beyin kanamasının ardından 4 ameliyat geçirdiğini ve yatağa bağlı olarak hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Bir yakınımızda Kovid-19 çıkması üzerine annem de temaslı oldu. Protezinde şikayetleri arttı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yardımımıza Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı bu yeni hizmet yetişti. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Kovid-19 hastaları için çevrimiçi diş muayenesi - Son Dakika


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