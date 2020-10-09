Bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Alsancak Devlet Hastanesi doktorlarından Mehmet Atilla Baran, toprağa verildi.
Baran için Cuma namazına müteakip Yukarı Narlıdere mezarlığında cenaze namazı kılındı.
Cenazeye yakınları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maske takarak katıldı.
Alsancak Devlet Hastanesinde 23 yıldır görev yapan Baran, 26 Eylül'de koronavirüse yakalanmış, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika