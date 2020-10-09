Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Alsancak Devlet Hastanesinde 23 yıldır görev yapan Baran, 26 Eylül 'de koronavirüse yakalanmış, Ege Üniversitesi Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti.

Cenazeye yakınları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maske takarak katıldı.

Baran için Cuma namazına müteakip Yukarı Narlıdere mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Alsancak Devlet Hastanesi doktorlarından Mehmet Atilla Baran, toprağa verildi.

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