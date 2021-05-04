İzmir'de Kovid-19 nedeniyle vefat eden ilçe belediye başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun'un cenazesi toprağa verildi.

Coşkun için önce belediye önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı.

Karakayalı, törendeki konuşmasında, Coşkun'un yıllarca TSK'de görev yaptığını, sonrasında da kendisiyle siyasi birlikteliklerinin başladığını ifade etti.

Coşkun'un görevi boyunca işini en iyi şekilde sürdürdüğünü kaydeden Karakayalı, "Çok değerli ve azimli bir mücadele insanıydı. Ruhu şad olsun, biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından belediye önündeki tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan Ramazan Coşkun'un cenazesi, Çınarköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, 8 Nisan'da rahatsızlanmış, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bir süre evinde karantinaya alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, 26 Nisan'da Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, 7 gün yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiş, ancak dün hayatını kaybetmişti.