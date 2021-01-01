İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası
01.01.2021 15:31
İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası kesildi.
İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürüyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari işlem yapıldı. Son 24 saatte maske kuralına uymayan 566 kişiye, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 38 kişiye işlem uygulandı. 2 iş yerine adli, 1 iş yerine ise idari işlem yapıldığı belirtildi.
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