İzmir'de Kovid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

İzmir'de Kovid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı
02.01.2021 17:39
İzmir'de son 24 saatte Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 1192 kişiye ceza uygulandı.
İzmir'de son 24 saatte Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 1192 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe tedbirleriyle sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872, maske takmadığı belirlenen 284 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 36 olmak üzere 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.
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