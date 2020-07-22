İzmir'de "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapıldı - Son Dakika

Araçlarda maske kontrolünün yanı sıra fazla yolcu olup olmadığına da bakan ekipler, sürücüleri uyarıp kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Kavşağı'nda başta toplu taşıma araçları olmak üzere otomobil ve minibüsleri durdurdu.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" genelgesi doğrultusunda İzmir 'de otomobiller ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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