İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünün sahibine ceza - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir düğüne katılanların sosyal mesafeye uymaması, maske takmamaları ve izinsiz havai fişek atılması nedeniyle düğün sahibine toplam 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti.

Düğüne katılanların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığını saptayan ekipler, düğün sahibine idari para cezası uyguladı.

Düğün sahibine maske kullanımına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.

Sadece 1 kişi maske takmış

Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görülüyor.