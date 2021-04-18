Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 208 kişiye para cezası uygulandı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi. İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Yaka, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı belirtilen 7 depo ile 2 sendika binasına baskın düzenledi. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye, 480 bin 523 lira ceza kesildi. Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

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