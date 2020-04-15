İzmir'de Kovid-19'u yenen 5 hasta daha alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Yapılan son iki koronavirüs testinde "negatif" sonuç alınması üzerine hastalar taburcu edilmesine karar verildi.

Çeşme ilçesinde yaşayan yaşları 27 ile 52 arasında değişen 5 hasta ateşlerinin yükselmelerinin ardından 10 gün önce Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzmir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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