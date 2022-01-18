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İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı - Son Dakika

İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı

18.01.2022 11:51
İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı

Kovid-19'un Omicron varyantının baskın hale geldiği İzmir'de vaka sayısı son 1,5 ayda 8 kat artış gösterdi.

Kovid-19'un Omicron varyantının baskın hale geldiği İzmir'de vaka sayısı son 1,5 ayda 8 kat artış gösterdi.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'de İstanbul'un ardından en fazla vaka İzmir'de tespit edildi.

Sağlık Bakanlığınca her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısının açıklandığı 26 Şubat 2021'de İzmir'deki vaka sayısı 53,42 olarak açıklandı. Türkiye'de artan vaka sayılarına paralel İzmir'de de bu rakam 30 Nisan'da her 100 bin kişide 223'e yükseldi ancak yaz aylarında 41'e kadar geriledi.

Son aylarda Omicron varyantının Türkiye'de yaygınlaşmasıyla Kovid-19 vakaları İzmir'de de yeniden artışa geçti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Kasım'da 70,65'ten 31 Aralık'ta 323'e, 7 Ocak'ta da 574,85'e yükseldi. Omicron varyantının da etkisiyle İzmir'deki Kovid-19 sayısı son 1,5 ayda 8 kat artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, kalabalık illerde Kovid-19 enfeksiyonunun bulaş zincirini kontrol altına almak ve kırmanın zor olduğunu belirtti.

Omicron varyantının Türkiye'ye girmesiyle İstanbul ve İzmir'deki vaka sayılarının belirgin oranda artışa geçtiğini anlatan Şener, "İzmir'deki artış özellikle 3. doz oranının düşük olmasına bağlanabilir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerde Omicron bulaş zincirinin daha hızlı yayıldığını görüyoruz. İnsanlarda genel olarak şöyle bir rehavet var. '2 doz aşımı oldum. Maske ve mesafeye de çok gerek yok.' gibi düşünüyorlar. Olduğunuz 2 doz aşının kanınızda oluşturduğu antikor artık düştü, hatta kayboldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Şener, Kovid-19'un varyantlarıyla mücadelede etkili olan tek silahın aşı olduğunu, bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir'de vaka sayılarının düşmesinde 3. doz aşı oranının artmasının etkili olacağına işaret eden Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir'de 3. dozları olmadan Omicron varyantında bu oranlarını düşürmek pek mümkün değil. İzmirli hemşerilerimizden 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz çünkü bu artışın daha da devam etmesi olası. Şubat ayının ilk 2 haftası da en kritik zaman dilimi. 2. doz aşılanma oranımız halihazırda nüfusumuzun yüzde 85'i gibi görülüyor ama ne yazık ki 3. doz oranlarıyla ne salgını ne de Omicron varyantını kontrol altına alma imkanımız yok."

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İstanbul, Türkiye, Omicron, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı - Son Dakika
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