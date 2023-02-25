2 ÇALIŞANIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
İzmir'in Konak ilçesindeki kozmetik firmasının depo bölümünde çıkan yangında itfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürülürken, çalışanlardan önce Mustafa Yaşar Gümüş (40) ardından da Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Gümüş ve Bürücüler'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan ifadelerine başvurulan iş yeri çalışanları, bir anda parlama gördüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın: 2 ölü (2) - Son Dakika