İzmir 'in Konak ilçesindeki kozmetik firmasının depo bölümünde çıkan yangında itfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürülürken, çalışanlardan önce Mustafa Yaşar Gümüş (40) ardından da Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Gümüş ve Bürücüler'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Gümüş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın: 2 ölü (2) - Son Dakika

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