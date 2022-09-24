Temmuzda düzenlenen 2022-KPSS oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı. İzmir 'deki Ege Üniversitesi de sınav noktalarından biri oldu. Erken saatlerde okula gelen adaylar ve yakınları sınav heyecanı yaşadı. Adaylar kapıda yapılan kimlik tespitinin ardından salonlara alındı. Adaylara 120 soru için 150 dakika süre verildi. Sınavda 2'nci oturum 14.45'te başlayacak.

Kaynak: DHA

İzmir, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE KPSS HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika

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