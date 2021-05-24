İzmir'de  kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de  kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

24.05.2021 22:10
İzmir'de  kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

İZMİR'de, kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çok sayıda telefon, laptop ve 1 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi dolandırıcılığı ile mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, 'pandemi destek', 'maske cezası' gibi mesaj linklerini vatandaşlara göndererek, zararlı yazılımla çok sayıda kişinin banka hesabı ve bilgileri ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplarla, düzenlenen sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yapıldığını tespit eden ekipler  şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı baskında, 6 telefon, 2 sim kart, 1 lapkop, 2 harddisk, 1 tabanca, 10 fişek, 1 sahte kimlik ve ele geçirdikleri kredi kartıyla alındığı tespit edilen 1 akıllı televizyon, 1 oyun konsolu, 1 oyuncu monitörü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  2 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


- İzmir

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de  kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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