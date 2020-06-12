İzmir'de kritik randevu! Göztepe'nin konuğu Trabzonspor ve iddaa'da %50 ile en çok...

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GÖZTEPE - TRABZONSPOR



17 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle araya giden Süper Lig, tam 87 gün sonra geri dönüyor!



Göztepe'yi en son bıraktığımızda Rizespor karşısındaki erteleme maçını 2-0 kazanmıştı. O galibiyet öncesinde ise 4 maçlık 3 puan hasreti söz konusuydu.



Rizespor maçında Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler yoktu, Trabzonspor karşısında ise sarı-kırmızılı ekip eksiksiz olarak maça çıkacak!



TD İlhan Palut'un bu iki isme de ilk 11'de görev vermesi bekleniyor...



Trabzonspor'u ise Başakşehir beraberliğinde bırakmıştık. Bordo-mavililer 17 resmi maçtır kaybetmiyordu!



Süper Lig'de ise oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmemiş ve 27 puan toplayarak adını zirveye yazdırmıştı...



İzmir kafilesinde Jose Sosa ve Alexander Sörloth yer aldı ancak iki oyuncunun da son durumu maç saati netleşecek.



TD Hüseyin Çimşir, önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe ile oynayacakları kupa rövanşı sebebiyle Sosa ile Sörloth'u yedekte bekletebilir. Guilherme, Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban forma için hazır...



%50'lik kesim bordo-mavili ekibin İzmir'den 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mutfakta hünerlerini sergiledi! İzleyelim...











