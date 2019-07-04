Son Dakika Haberleri: İzmir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı
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İzmir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

İzmir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'ndeki K.K'ye ait 3 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı parmak izi eşleştirmesinin ardından R.A, U.A. ve K.K. gözaltına alındı.
İfade işlemleri için karakola götürülen 3 şüpheli, zararın karşılanması ve sürü sahibinin de uzlaşı karşılığında şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:52 Kaynak: AA
Güzelhisar, Aliağa, İzmir, Güncel
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