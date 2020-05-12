İzmir'de kuduz aşılama programı uzatıldı - Son Dakika

İzmir'de sahipli kedi ve köpeklere uygulanan kuduz aşılaması programı uzatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu aşılama programının eylül ayının ilk haftasına kadar uzatılmasına karar verdiklerini belirtti.

Özen, şunları kaydetti:

"Hayvanlarını aşılatmak isteyen vatandaşlarımız hem veteriner kliniklerinde hem de ilçe müdürlüklerimize başvurabilir. Biz aslında bakanlık olarak kuduzu köy ve mezralardaki sahipli çoban köpeklerine, köy köpeklerine yani bize ulaşması zor olan hayvanlara uyguluyoruz. Ancak tabi şehir yaşantısında da kuduz aşısı yaptırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize hayvanını getirenlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca hayvan sahipleri ikametlerinin bulunduğu ilçe müdürlüklerini arayarak kendi mahallerinde ne zaman aşılama olacağını öğrenebilirler."

Özen, kuduz aşılama programı kapsamında İzmir'in 30 ilçesinde yaklaşık 24 bin civarında kedi köpeğin aşılanmasının hedeflendiğini, şimdiye kadar bunların yüz 31'inin aşılandığını sözlerine ekledi.