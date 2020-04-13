İzmir'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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İzmir'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
6 saat önce
İzmir'in Bayındır ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kızılkeçili Mahallesinde Levent Kızıl'ın (34) kullandığı 55 HN 138 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Kızıl, sağlık ekiplerince önce Bayındır Devlet Hastanesi'ne ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kızıl'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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