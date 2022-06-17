İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangının bitişiğindeki binaya da sıçraması sonucunda 2 binada da hasar oluştu

Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesinde kullanılmayan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yandaki eve de sıçrayan yangının büyüme ihtimali nedeniyle binaların çevresindeki iş yerleri boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.