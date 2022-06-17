İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı - Son Dakika
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İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı

17.06.2022 20:31
İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangının bitişiğindeki binaya da sıçraması sonucunda 2 binada da hasar oluştuKemalpaşa Soğukpınar Mahallesinde kullanılmayan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangının bitişiğindeki binaya da sıçraması sonucunda 2 binada da hasar oluştu

Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesinde kullanılmayan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yandaki eve de sıçrayan yangının büyüme ihtimali nedeniyle binaların çevresindeki iş yerleri boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı - Son Dakika
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