İzmir'de Kültür Sanat

İzmir
, yılın son haftasında canlı bir kültür sanat programıyla 2018'i uğurlayarak yeni yıla "merhaba" diyecek.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Aralık
'ta Yeni Yıl Gala Konseri'ni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde verecek.
Cemi'i Can Deliorman
şefliğindeki konserde solist olarak soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve tenor Efe Kışlalı sahne alacak.
İzmir Devlet Tiyatrosu
ise Flavia Coste'nin yazdığı ve Can Kapyalı'nın Türkçeleştirdiği "Paraya Hayır" adlı oyunu sahneliyor.
Levent Ulukut'un yönettiği eserde piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Paraya Hayır, 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde Konak Sahnesi
'nde seyircisiyle buluşuyor.
İzmir Devlet Opera ve Balesi de 27 ve 29 Aralık tarihlerinde Sabancı Kültür Merkezinde Tchaikovsky'nin Fındıkkıran adlı eserini sanatseverlerle buluşturacak. Fazıl Say
konser verecek AASSM
'nin 10'uncu yılında dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say resitalle İzmirli sanatseverlere ulaşacak
Yeni eserlerinin yanı sıra; ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayan Say, "Körfez
Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon'da Sessiz Sabah
", "Chopin İzmir'de", "Urla
Şiiri", "Rachmaninov İzmir'de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti" adlı eserini seslendirecek.
Yeni yıl konserleri
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı
'nda Başıbozuk ve Seksendört konser verecek.
Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali kapsamında 28 - 30 Aralık tarihlerinde İzmir Sanat, İsmet İnönü
ve Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda yerel topluluklar oyunlarını ücretsiz sahneleyecek.
Kaynaklar Köy Tiyatrosu "Sen Ben Yok Biz Varız" adlı oyunla Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda 28 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün İzmir Sanat'ta Balıklıova Köy Tiyatrosu "Deliler Boşandı" adlı oyunu sahneleyecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise Bademler Köy Tiyatrosu "Lütfen Kızımla Evlenir misin" ile sahne alacak.
Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda 30 Aralık'ta Aliağa
Mahalle Tiyatrosu Rumuz Goncagül, İzmir Sanat'ta Bornova
Mahalle Tiyatrosu "Ayyar Hamza", İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Ulamış Köy Tiyatrosu "Yaşamın İçinden" adlı oyunu sahneleyecek.