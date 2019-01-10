Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat

24 dakika önce

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla piyanist İdil Biret ve sanatseverleri buluşturacak.

İzmir'de Kültür Sanat, System.String[]
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla piyanist İdil Biret ve sanatseverleri buluşturacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Çalışan Gazeteciler Günü için yarın düzenlenecek ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in solist olarak katılacağı konserin şefliğini, Wojciech Rodek yapacak.

Konserde, Schubert'in "Senfoni No 8" ve Brahms'ın "Piyano Konçertosu No 1" adlı eserleri seslendirilecek.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenecek bir diğer etkinlik ise Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni ile Hüsnü Arkan konseri olacak.

Tören ve konser, Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde bugün, AASSM'de yapılacak.

"Tiyatro Konak'ta" festivali

Konak Belediyesi tarafından 10-28 Ocak tarihleri arasında tiyatro festivali düzenlenecek.

"Tiyatro Konak'ta" adlı festivalin ilk etkinliği bu akşam Selahattin Akçiçek Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek "Dışarıda Hiçbir Şey Var" oyunu olacak.

Betül Arım'ın yazıp sahneye taşıdığı oyunun yönetmenliğini, Ahmet Ayaz Yılmaz üstleniyor.

Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11-12 Ocak tarihlerinde de yönetmenliğini Rutkay Aziz'in yaptığı "1984-Büyük Gözaltı" adlı oyun sahnelenecek.

Jeffrey Hatcher'in yazdığı "Bir Picasso Lütfen" adlı eser ise 17 Ocak'ta Cengiz Toraman'ın yönetmenliğinde Cezmi Baskın ve Nazlı Özdemir tarafından sahneye taşınıyor.

Oyun, Picasso ile Nazi Kültür Bakanlığı çalışanı arasındaki kıyasıya mücadeleyi konu alıyor.

Tiyatro, bale

İzmir Devlet Tiyatrosu, Flavia Coste'nin yazdığı ve Can Kapyalı'nın Türkçe'ye çevirdiği "Paraya Hayır" adlı oyunu sahnelemeyi sürdürecek.

Levent Ulukut'un yönettiği eserde, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

"Paraya Hayır", 10-11-12 Ocak tarihlerinde Konak Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi de 10-12-14 Aralık tarihlerinde Sabancı Kültür Merkezinde Tchaikovsky'nin Fındıkkıran adlı eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Olten Filarmoni'nin de 16 Ocak'ta AASSM'deki konserinde ise Nil Venditti şefliğinde gitar sanatçısı Petrit Çeku ile Özel Çakabey Çok Sesli Çocuk Korosu sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:23 Kaynak: AA

İzmir, Konak, İdil Biret, Gazeteciler Günü, Kültür Sanat
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