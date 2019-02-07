İzmir'de Kültür Sanat

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi, "Kantocu" adlı müzikal oyunla açılış yapacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi, "Kantocu" adlı müzikal oyunla açılış yapacak.



Haldun Dormen'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Kantocu", 7 Şubat'ta sahnelenecek.



Milli mücadele yıllarından cumhuriyetin ilanına kadarki dönemde geçen oyun, İstanbul'daki canlı hayatı ve sahneye çıkmak isteyen kadınların yaşadıklarını anlatıyor.



Yıldızı yeni yeni parlayan Verjin'in Cemil ile aşkını, yakın tarihin acı tatlı olayları ile ele alan oyun, dönemin dans ve müzikleriyle süsleniyor.



Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ise Arena Oyuncuları, yeni oyunları "Küllerin Arasından" sanatseverlerin karşısına çıkacak.



Haldun Dormen'in yazdığı ve bir grup insanın kader ortaklığını anlatan oyun, 10 Şubat'ta sahnelenecek.



Opera ve bale



İzmir Devlet Opera ve Balesi 8 Şubat'ta El Hamra'da Müzikli Çocuk Oyunu Şekeronya'yı seyircisiyle buluşturacak.



Orkestra şefliğini Ahmet K. Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin librettosu Nazlı Zeynep Ergüven'e ait.



Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın evinden kaçışından sonra yaşadıklarını anlatan eser, çocukları masal dünyasına taşıyacak.



P. Ilyich Tchaikovsky'e ait Fındıkkıran da Dokuz Eylül Sabancı Kültür Merkezi'nde 9 ve 12 Şubat tarihlerinde sahnelenecek.



Senfoni



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 8 Şubat'ta Nesrin Bayramoğulları şefliğindeki konserde piyano sanatçısı Yeşim Gökalp'i ağırlayacak.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde U.C. Erkin'in piyano konçertosu ile G. Bizet'in 2 No'lu senfonisi seslendirilecek.



12. Ulusal Genç Solist Yarışması finali de bu akşam AASSM'de gerçekleştirilecek.

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