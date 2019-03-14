İzmir'de Kültür Sanat

İzmir
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 26. İzmir Avrupa
Caz Festivali kapsamında bu hafta 4 konser düzenlenecek.
İzmir İsviçre
Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde (AASSM
) bu akşam İsviçreli etnik caz grubu Nu Bass sahne alacak. Piyanist
François Lindemann tarafından 2015 yılında kurulan grup, Amine Mraihi (ud), Olivier Clerc (davul), Patrick Perrier (bas & kontrbas) ve Ivor Malherbe'den (bas & kontrbas) oluşuyor.
Tüm üyeleri doğaçlama ve müzikal etkileşim konusunda büyük bir deneyime sahip Nu Bass, yıllardır tüm dünyada sanatseverlerle buluşuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festival kapsamında sahne alacak bir diğer konuk ise Christoph Irginer Pilgrim olacak.
İzmir İsviçre Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle 16 Mart'ta AASSM'de gerçekleştirilecek konserde sahne alacak genç İsviçreli saksafoncu ve besteci Christoph Irginer, titiz kompozisyonu ile biliniyor.
Purple is the Color grubu da festival kapsamında Avusturya
Kültür Ofisi iş birliğiyle 18 Mart'ta konser verecek. Grup, piyanoda Simon Raab, saksafonda Stepan Flagar, basta Martin Kocian, davulda Michal Wierzgon'dan oluşuyor ve blues odaklı bir gelenekten geliyor
26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son konuğu ise 19 Mart'ta Goethe Institut desteği ile AASSM'de sanatseverlerle buluşacak Fly Magic olacak.
Fly Magic, kolektif müzikal hikayelerinin, farklı müzikal stillerin ve kültürel çeşitliliğin kesişiminde buluşan dört doğaçlama sanatçısı Timo Vollbrecht, Elias Stemeseder, Bernhard Meyer ve Sebastian Merk'ten oluşuyor.
26. İzmir Avrupa Caz Festivali, Fly Magic performansı ile sona eriyor.
İzmir Uluslararası Kukla Günleri 17 Mart'ta son bulacak
13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne, 17 Mart'a kadar 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu katılacak.
İzmir'in farklı noktalarında Güney Kore
, Hollanda
, İtalya
, İspanya
, Almanya
, Macaristan
, Avustralya
, Rusya
, Polonya
gibi farklı ülkelerden topluluklar gösteriler sahneleyecek.
Tiyatro
İzmir Devlet Tiyatrosu
, Konak Sahnesi
'nde 14-15 ve 16 Mart tarihlerinde "İkimizin Dünyası" adlı oyunu sahneleyecek, 19 Mart'ta da "Türkiye
Kayası" adlı eserin prömiyerini yapacak.
Fehime Seven'in yazdığı ve Seval Erözmen Kip'in yönettiği "Türkiye Kayası" oyunu, Bulgaristan
'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma ve aidiyetlerini geride bırakma çabası ile sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri anlatıyor. Bornova
Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç
Sahnesi'nde 14-15-16 Mart'ta "Prömiyer Partisi" sahnelenecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi de 19 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın
Salonu'nda "İspanyol Renkleri Zarzuela" adlı opereti sanatseverlerle buluşturacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 15 Mart'ta Rengim Gökmen
şefliğinde Ankara
Devlet Çoksesli Korosu'nu ağırlayacak.