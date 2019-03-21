İzmir'de Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Kıyı adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.
İzmir Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta sahnelenecek ve yazar Wajdi Mouawad'ın kaleminden çıkan Kıyı, savaş nedeniyle göç ettiği Batı'da ölen bir babanın cenazesinin defnedilmek üzere oğlu tarafından memleketine getirilmesi ve mezar yeri arayışını anlatıyor.
Savaş nedeniyle toprakta babasını gömecek yer bulamayan oğul, uzun süren yolculuğunda tiyatro ve edebiyat tarihinin Oidipus, Hamlet
, Mişkin, Antigone gibi önemli figürleriyle karşılaşarak yolculuğunu sürdürür.
İnsanlık tarihini kateden Kıyı için "sürgün", "kurban", "göç", "şiddet", "kahkaha" gibi kavramlarla örülü "denizlere yolların çıktığı" bir "yol" oyunu. Onur Ünsal
, Uluç Esen, Caner Erdem
, Mert Şişmanlar
, Melek Ceylan, Barış Yurtsever, Çağla Buldak, Talha Kaya
'nın rollerini üstlendiği oyunu Ayberk Erkay çevirdi.
Kemal Aydoğan
'ın yönettiği oyunun müziklerini Ulaş Özdemir
, sahne tasarımını Bengi Günay, Işık tasarımını İrfan Varlı, afiş tasarımını Pelin Kırca
yapıyor. Karşıyaka
Sahnesi açılıyor
İzmir Devlet Tiyatrosu
, 21-22-23-26 ve 27 Mart
tarihlerinde Konak Sahnesi
'nde "Türkiye
Kayası" adlı eseri sahneleyecek.
Fehime Seven'in yazdığı ve Bulgaristan
'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma ve aidiyetlerini geride bırakma çabası ile sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri anlatan eseri Seval Erözmen yönetiyor.
İzmir Devlet Tiyatrosu, yenilenen Karşıyaka Sahnesi'nin açılışını da Müsahipzade Celal'in yazdığı ve rejisörlüğünü Metin Oyman'ın üstlendiği oyunla gerçekleştirecek.
Oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alıyor. Göksu
semtindeki eğlenceler, Karagöz ve Ortaoyunu gibi geleneksel sanatlar, ustalığa yükselmek için düzenlenen peştamal kuşanma töreni ve eski İstanbul
yaşamının kaybolmaya yüz tutan nice değerleri, aşıkların hikayesine arka plan oluşturuyor.
Birbirlerine kavuşmak için nice güçlüğü aşan, zorlu maceraları göze alan genç aşıkların hikayesi, müzikli, danslı ve eğlenceli bir anlatımla sunuluyor.
Oyun, 21-22-23-24 ve 27 Mart tarihlerinde Karşıyaka Sahnesi'nde seyircisini ağırlayacak. Bornova
Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç
Sahnesinde 21-22-23 ve 27 Mart tarihlerinde "Paraya Hayır" sahnelenecek.
Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın Türkçeye çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği eserde, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Senfoni, opera
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 22 Mart
'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde Cemi'i Can Deliorman
şefliğindeki konserde keman sanatçısı Ersun Kocaoğlu'nu ağırlayacak.
Konserde E. Chausson'un Poeme, C. Saint Seans'ın Havanaise ve F. Schubert'in Senfoni No.4 adlı eserleri seslendirilecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi de 23 Mart
'ta El Hamra Sahnesi'ndeki programın da P.I. Çaykovski'nin Romeo ve Juliet adlı eserini bale severlerle buluşturacak.