Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat

57 dakika önce

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı devam ediyor.

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TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı devam ediyor.

Kültürpark Fuar Alanı'nda 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla süren etkinlik, 115 kültür programıyla birçok yazar, şair, oyuncuya ev sahipliği yapacak. Fuar, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

"SET" adıyla anılan ve üç kadın sanatçının bir araya gelmesiyle oluşan grup, tiyatroseverlerin karşısına "O Aşk Değil Nar" adlı eserle çıkacak.

Metin kurgusunu Ebru Sagay Atilla, müzik direktörlüğünü Tuğçe Oğuz'un yaptığı projede, Selin Gökdemir çellist olarak yer alıyor. "O Aşk Değil Nar"da, Emily Dickinson'dan Bukowski'ye kadar birçok şairin eseri, Led Zeppelin, Bjork, Nirvana müziğiyle harmanlanıyor.

"Günümüz aşklarının içinin boşluğunu" anlatan eser, yarın İzmir Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Tiyatro, opera, senfoni

İzmir Devlet Tiyatrosu, bugün, yarın ve 13 Nisan'da "Paraya Hayır" adlı eserle Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde olacak.

Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın Türkçeye çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği oyun, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesini konu alıyor.

Konak Sahnesi'nde ise Metin Oyman'ın yönettiği, Musahipzade Celal'in "Kaşıkçılar" adlı eseri, 16 ve 17 Nisan'da beğeniye sunulacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Donizetti'nin "Aşk İksiri" adlı iki perdelik operayla, 16 Nisan'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının 12 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserini Hansjörg Schellenberger yönetecek. Flüt sanatçısı Karl Heinz Schütz'ün konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, Saliere'nin "İkili Konçerto", Rodrigo'nun "Flüt Konçerto", Mozart'ın "Senfoni No 39" eserleri seslendirilecek.

Öte yandan, Dünya Sanat Günü kapsamında, farklı disiplinlerden ve 12 ülkeden 77 usta, akademisyen ve genç sanatçının yaklaşık 100 eserinden oluşan seçki, sanatseverlerle buluşuyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin tüm salonlarında 11 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğe ücretsiz girilebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:05 Kaynak: AA
İzmir Kitap Fuarı, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat
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