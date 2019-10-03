İzmir'de kültür sanat

İzmirliler, kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, yeni sezona Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle "merhaba" diyecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın düzenlenecek konserde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası", Modest Musorgski'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Frederic Chopin'in "Konçerto No.1" eserleri seslendirilecek.

Konak Sahnesi'nde 1 Ekim'de "Arf Sabiti" ile sezonu açan İzmir Devlet Tiyatrosu, bugün, yarın, 5, 8 ve 9 Ekim'de aynı oyunu beğeniye sunacak.

Feraye Şahin'in yazdığı, Sadık Yağcı'nın yönettiği oyunda, ünlü matematikçi Cahit Arf'ın daha önce çözülememiş bir problemi çözme çabası konu ediliyor.

Karşıyaka Devlet Tiyatrosu, bugün, yarın, 5, 8 ve 9 Ekim'de "Kantocu" adlı eserle sanatseverleri ağırlayacak. Haldun Dormen'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyun, Milli Mücadele dönemindeki İstanbul'un gündelik yaşamına ve kanto geleneğine ışık tutuyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, bugün ve 5 Ekim'de Verdi'nin "La Traviata" operasını sahneleyecek.

1. Uluslararası İzmir Piyano Festivali, piyano öğretmeni Nilüfer Güzel'in koordinatörlüğünde yapılacak. Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde bugün, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yarın düzenlenecek etkinliklerde, Türk ve yabancı piyanistler sahne alacak.