İzmir'de kültür sanat

İzmirliler, kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosunda bu hafta birçok oyun sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından kesitler sunan "Arf Sabiti" oyunu yarın Karşıyaka Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. "Arf Sabiti" 2, 5, 6 Kasım'da da sahnelenmeye devam edecek.

Karşıyaka Sahnesi'nde 3 Kasım'da çocuk oyunu "İki Köyün Masalı" da sanatseverlerle buluşacak.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yarın "Kantoncu" oyunu sergilenecek. Oyun, 2 ve 6 Kasım'da da sahnelenecek. Aynı sahnede 3 Kasım'da da çocuk oyunu "Bizden Masallar (Nohut Oğlan)" seyircinin beğenisine sunulacak.

Konak Sahnesi'nde yarın "Kaşıkçılar" oyunu sahnelenecek. "Kaşıkçılar" 2, 5 ve 6 Kasım'da oynanmaya devam edecek. Aynı sahnede "Kuzu Maydanozun Maceraları" ise 3-4 Kasım'da çocuklarla buluşacak.

Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise yarın "Türkiye Kayası" oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Kamer Yıldız Ok'un yazdığı, yönetmenliğini Çetin Ok'un üstlendiği "Bazı Kadınlar" adlı oyun ise 2 Kasım'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Opera

İzmir Devlet Opera ve Balesi, geçen sezonki Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" adlı komik operasını; 5, 7 ve 12 Kasım'da son kez sahneleyecek.

Konuk Rumen Şef Vladimir Lungu ve Tolga Taviş yönetiminde sahnelenecek eser, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşacak.

Konser

Sanatçı Erkan Oğur, 2 Kasım'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Oğur'a müzisyenler Rieko Okuda, Sami Hosseini eşlik edecek.

Aksak ve oryantal ritimleri caz armonileriyle harmanlayan Eda And da 6 Kasım'da düzenlenecek konserde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.