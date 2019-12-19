İzmir'de kültür sanat - Son Dakika
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İzmir'de kültür sanat

6 saat önce

İzmirli sanatseverleri, bu hafta yaklaşan yeni yıl coşkusu ile artan kültür sanat etkinlikleri bekliyor.

İzmir'de kültür sanat, System.String[]

İzmirli sanatseverleri, bu hafta yaklaşan yeni yıl coşkusu ile artan kültür sanat etkinlikleri bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans Ritim Topluluğu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 22 Aralık'ta "Kurtuluş Savaşımızın 100. Yılı Anısıyla" adlı gösteri sunacak. Çocuk ve gençlerden oluşan topluluk, 2016 yılından bu yana Anadolu danslarının yanı sıra Latin, hip hop gibi modern dansları sahneliyor.

AASSM'deki 23 Aralık tarihli etkinlik, Burcu Karadağ Ney in Ethno Jazz konseri olacak. Burcu Karadağ'ın ney sesine Etibar Asadli piyano, Alahsar Rahimov balaban, Mehmet Akatay perküsyon ve Enver Muhammedi kontrbas ile eşlik edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Teos Kültür Sanat Derneği, 24 Aralık'ta AASSM'de Yeni Yıl Konseri düzenleyecek. İzmir Solistleri ve Alexander Markov'un sahne alacağı konserde J. S. Bach ile A. Vitali'nin eserleri seslendirilecek.

Lezzetli Kış Şöleni yapılacak

Kültürpark, 20- 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin zengin lezzet yelpazesinin yansıtılacağı Lezzetli Kış Şöleni'ne ev sahipliği yapacak. Hatay Büyükşehir Belediyesinin onur konuğu olduğu etkinlikte gastronomi, hediyelik eşya, buz pisti, atlı karınca ve oyun alanları bulunacak. Hatay Medeniyetler Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Tepecik Filarmoni Orkestrası etkinlikte konser verecek.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, 20 ve 21 Aralık'ta "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyunu Konak Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşturacak. Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü yaptığı "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, Dot adlı karakterin alzaymır olan annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını sahneliyor.

Konak Sahnesi'nde 24 ve 25 Aralık tarihlerinde seyredilecek oyun ise "Yanık". "Yanık", Wajdi Mouawad'ın kaleminden Lübnan iç savaşından sonra Kanada'ya göç eden Nevval Marvan'ın hikayesini anlatıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 20 ile 21 Aralık'ta "Türkiye Kayası" adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşacak. Fehime Seven'in yazıp Seval Erözmen Kip'in yönettiği eser, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin öyküsünü sahneliyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 24 ve 25 Aralık tarihlerinde "Sandalım Kıyıya Bağlı" sahnelenecek. Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği "Sandalım Kıyıya Bağlı" oyununda biri Türk diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla anlatılıyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 20-21 Aralık'ta "Kaşıkçılar", 25 Aralık'ta "Arf Sabiti" seyirci karşısına çıkacak. Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü yaptığı eser, bir kaşık ustasının hayatını ve geleneksel sanatları sahneye taşıyor.

Feraye Şahin'in yazdığı ve Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından kesitler sunuyor.

Aralık, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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