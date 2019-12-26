İzmir'de kültür sanat - Son Dakika

İzmir, 2020 yılını konserlerle karşılamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesince kentin dört bir yanında yeni yıl konserleri düzenlenecek.

İzmir Big Band Orkestrası 27 Aralık'ta Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, Tranquillo Ensemble ise Urla Belediyesi Zafer Caddesi Sanat Sokağı'nda 30 Aralık'ta sahne alacak.

İzmir Show Band Orkestrası, Bayraklı 75. Yıl Parkı'nda saat 18.00'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Müştemilat Kumpanya'nın son konseri, Şirin Pancaroğlu tarafından Karaburun Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 28 Aralık'ta verilecek.

Aynı gün Janet ve Jak Esim Ensemble Topluluğu da İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'ndeki konserde sanatseverlerle buluşacak.

Kadifekale Pagos Üretici Pazarı, 2019 yılını iki konserle uğurlayacak, Ritim ve Sahne Project 11.30'da, Set Grubu ise 14.30'da sahne alacak.

Senfoni ve opera

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 27 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Yıl Sonu Konseri verecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, aynı gün El Hamra'da "Aydınlat Bizi Opera" adlı müzikli oyunu sahneleyecek.

Metin ve rejisi Şahan Gürkan'a ait eserin orkestra düzenlemesi Onur Altıparmak'a, dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Müfit Özbek'e ait.

Orkestra şefliğini Ahmet Kahyaoğlu'nun üstlendiği eserde soprano Melisa Özdemir sahne alıyor.

Murat Göktaş şefliğindeki konserde Ferhat Göçer, Kürşat Başar, Nükhet Yalçın, Batuhan Doğan, Uğur Yalçın, Cenk Kandıralı, Özgür Sevinç sahne alacak.

İzmir Müzik Akademisi desteğiyle bugün, besteci ve kanun sanatçısı olan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Alper Demir, "Gezgin" adlı konseriyle sahnede olacak.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, 27-28-29 Aralık'ta Konak Sahnesi'nde "Yanık" adlı oyunu İzmirlilerle buluşturacak.

"Yanık", Wajdi Mouawad'ın kaleminden Lübnan iç savaşından sonra Kanada'ya göç eden Nevval Marvan'ın hikayesini anlatıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde ise aynı tarihlerde "Sandalım Kıyıya Bağlı" sahnelenecek.

Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda, biri Türk diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla dillendiriliyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi, 27 ve 28 Aralık'ta "Arf Sabiti" adlı eseri ağırlayacak.

Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü yaptığı eser, bir kaşık ustasının hayatını ve geleneksel sanatları anlatıyor.

Diğer etkinlikler

Alsancak Yılbaşı Alışveriş Festivali, 30 Aralık tarihine kadar Alsancak Garı'nda sevdiklerine hediye almak isteyen İzmirlileri buluşturacak.

Bostanlı Pazar Yeri'nde de 27-31 Aralık tarihlerinde İzmir Hediye Fest 2019 yapılacak.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediye iş birliği ile 31 Aralık tarihine kadar İzmir Kültürpark'ta, UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilmesi onuruna Hatay Gastrofest gerçekleştiriliyor.