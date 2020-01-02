İzmir'de kültür sanat - Son Dakika

Arkas Sanat Merkezi'ndeki "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergi, 5 Ocak'ta sona erecek.

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar, sergide görülebilecek.

Artlens Görsel Kültür Atölyesi ve K2 Güncel Sanat Merkezi iş birliğiyle K2 Güncel Sanat Merkezi'nde "Bir Daha Bak" adlı sergi 3 Aralık'ta kapılarını açacak.

Sergide, Dora Günel'in yürütücülüğünde başlayan belgesel fotoğraf atölye çalışması 17 Ocak tarihine kadar seyircisiyle buluşacak.

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde 2019/2020 Şiir Atölyesi'nin 14. buluşması 4 Ocak'ta "Her Şiir Simgeseldir" başlığıyla yapılacak.

İzmir Tarih ve Sanat Müzesi iş birliğiyle yürütülen "Müzede Felsefe" adlı etkinlik dizisi, mitoloji seminerleri ile sürüyor.

"Japon Mitolojisi" adlı seminer, 4 Ocak'ta "Görünmeyen şeyleri de idrak et" anlayışıyla katılımcılarını ağırlayacak.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 3,4 ve 5 Ocak'ta "Yanık", 7 ve 8 Ocak tarihlerinde ise "Arf Sabiti" adlı oyunlarla tiyatro severleri buluşturacak.

"Yanık", Lübnan iç savaşından sonra Kanada'ya göç eden Nevval Marvan'ın hikayesini Wajdi Mouawad'ın kaleminden anlatıyor.

Feraye Şahin'in yazıp ve Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti" ise dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından bölümler sunuyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 3 ve 4 Ocak'ta Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği, biri Türk diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla dillendiren "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı oyun izleyicisinin karşısına çıkacak.

Aynı sahnede, 7 ve 8 Ocak'ta "Kanlı Düğün" adlı oyun, tiyatro severleri ağırlayacak.

Federico Garcia Lorca'nın yazıp Bozkurt Kuruç'un rejisörlüğünü üstlendiği şiirsel tragedya, yasak bir aşk ilişkisini anlatıyor.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 3 ve 4 Ocak'ta "Arf Sabiti" sahnelenecek.

Opera, bale, senfoni

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 4 Ocak'ta El Hamra'da İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Tenor Levent Gündüz ile sahne alan ve dört İtalyan sopranodan oluşan "LE DIV4S", orkestra şefi Naci Özgüç tarafından yönetilecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 4 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alacak.