İzmir Valisi Köşger, 30 Ağustos Kutlamasında Atatürk'ü Anmadığı Gerekçesiyle Yuhalandı - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, 30 Ağustos Kutlamasında Atatürk'ü Anmadığı Gerekçesiyle Yuhalandı

31.08.2022 11:15

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı. Köşger, tepkiler üzerine tekrar söz alarak, "Büyük Taarruz'un emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi. Bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?” dedi.

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı. Köşger, tepkiler üzerine tekrar söz alarak, "Büyük Taarruz'un emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi. Bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün akşam düzenlenen kutlamalar kapsamında konuşma yaparken, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle yuhalandı.

Köşger'in konuşması esnasında oluşan tepkiler sosyal medyada yayınlanırken, kalabalık bir grubun "Atatürk" diye tezahürat yapması dikkat çekti.

Bunun üzerine tekrar söz alan Köşger, "Büyük Taarruz'un emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi. Bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz?" diyerek kalabalığa tepki gösterdi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, 30 Ağustos Kutlamasında Atatürk'ü Anmadığı Gerekçesiyle Yuhalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Köşger, 30 Ağustos Kutlamasında Atatürk'ü Anmadığı Gerekçesiyle Yuhalandı - Son Dakika
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