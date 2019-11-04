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İzmir'de Kültürpark'ta tahliyeler başladı

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içinde yer alan 9 yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladığı bildirildi.

İzmir'de Kültürpark'ta tahliyeler başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içinde yer alan 9 yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında lunapark, golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016 yılında başlatılan tahliye süreci, kiracıların "idari işlemin iptali" ve "yürütmeyi durdurma" talepli davalarının Belediye lehine sonuçlanmasıyla hız kazandı.

"Fuzuli işgalci" konumundaki kiracılara tahliye işlemlerini kendileri yapmaları için süre veren Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim'de de söz konusu işletmelerin tahliye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetledi. İşletmelerin, binaları tamamen boşaltmayıp, büyük ölçüde tahliye ettikleri belirlendi ve işletme sahiplerine süreci bir an önce tamamlamaları uyarısında bulunuldu. Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Tahliye edilmesi gereken işletmeler arasında bulunan İzmir Sanat'taki kafeterya ise tahliye işlemini kendisi gerçekleştirdi.

Binalar yıkılmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiracıların tahliyesinin ardından söz konusu yapıların yasa dışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getirecek.

İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.

Kültürpark, Fuzuli, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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