İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza

22.05.2022 11:13
İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki konfeksiyon işçilerinin sendikasına ait bir bina ile Yaka Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Geçen perşembe ve cuma günleri düzenlenen operasyonlarda, tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesilirken, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu. K.B. ve A.Ç. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.


İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza
İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza
İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza
İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza
İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza
YORUMLAR
500
Elazığ'da 104 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı Elazığ'da 104 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
10:56 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 11:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de kumar baskını; 104 kişiye 189 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement