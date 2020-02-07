İzmir'de kumar baskını - Son Dakika

Aliağa ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen yere yapılan baskında, 21 kişi ile bu kişilere yer temin eden 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde 2 adet iş yeri ve ayrıca kumar oynanmak için hazırlanmış 4 ikamet olmak üzere, toplam 6 yere kumar oynanmasına yer temin etmekten işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye toplamda 25 bin 725 TL idari para cezası kesilirken, iş yerlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Ayrıca iş yerleri ve ikametler ile kumar oynanması için yer temin eden şüpheli 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR