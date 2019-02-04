İzmir'de Kumar Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 42 kişi hakkında işlem yapıldı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 42 kişi hakkında işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde G.A. tarafından oluşturulan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda, kumar oynamada kullanılan 6 materyale el konularak adreste bulunan 41 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.
Ekipler, G.A. hakkında da "kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu
Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti