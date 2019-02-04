Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kumar Operasyonu

İzmir'de Kumar Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde G.A. tarafından oluşturulan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda, kumar oynamada kullanılan 6 materyale el konularak adreste bulunan 41 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Ekipler, G.A. hakkında da "kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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