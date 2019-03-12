Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kumar Operasyonu

İzmir'de Kumar Operasyonu

1 saat önce

İzmir'de kumar oynayan 51 kişiye idari para cezası kesildi, kumar oynatmak için yer temin ettiği iddia edilen 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.

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İzmir'de kumar oynayan 51 kişiye idari para cezası kesildi, kumar oynatmak için yer temin ettiği iddia edilen 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için yer temin ettiği iddia edilen G.A. hakkında adli işlem başlatırken iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 51 kişiye idari para cezası kesti.

Ekiplerin yaptığı aramalarda kumar oynamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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