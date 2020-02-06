İzmir'de kumar operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de kumar operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 52 kişiye toplam 63 bin 700 lira para cezası kesildi.

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İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 52 kişiye toplam 63 bin 700 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, tombala oynamada kullanılan materyal, el telsizi, görüntü kayıt cihazı ve LCD televizyon ve 168 lira para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye, "kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmak" suçlarından toplam 63 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı belirlenen K.Y. ve M.A'ya adli işlem yapıldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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