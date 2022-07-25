İzmir'de Kumar Operasyonu: 82 Kişiye 149 Bin TL Ceza Kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye 149 bin 158 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Beşyol ve Gökdere mahallelerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan açıklamaya göre; iki ayrı kahvehaneye 23 Temmuz'da yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye 149 bin 158 TL para cezası uygulandı. İşletmeler mühürlenerek kumar oynatılan materyallere el konuldu. Şüpheliler İ.A. ve Ö. T. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gökdere Mahallesi'ndeki işletmede yapılan kontrollerde uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine (Ö.K.) isimli şahsın üzerinde 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Ö.K. hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.