İzmir'de kumar operasyonu: 99 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki farklı depoda kumar oynadığı belirlenen 99 kişiye 319 bin 338 lira para cezası verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ve salgın tedbirleri kapsamında, Bornova ilçesi Kavaklıdere ve Laka mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynadığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 99 kişiye toplamda 319 bin 338 lira para cezası uyguladı. İşletme sahipleri ve çalışanları olan 8 kişi için adli işlem başlatan ekipler, kumar oynanan materyallere ise el koydu. Ekipleri ayrıca, salgın tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 129 bin 600 TL ceza uygularken, işletme sahiplerine ise saat 22.00'den sonra açık olmalarından dolayı 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası verdi.

Öte yandan, Laka Mahallesi'nde bulunan deponun daha önce aynı suçtan mühürlendiği ve sonra mührünün söküldüğü tespit edilirken, mühür bozma suçundan soruşturma başlatıldı. - İZMİR