Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi - Son Dakika
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Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi

26.05.2022 09:06

Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi İçerisinde 'Kolpaçino' kumarhanesi de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldıİZMİR İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434...

Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi

İçerisinde 'Kolpaçino' kumarhanesi de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı

İZMİR İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi, Yaka Mahallesi ve Laka Mahallesi'nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-23 Mayıs tarihlerinde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen 'Kolpaçino' kumarhanesinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 239 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise Beni çeksene abi dedi

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Kaynak: İHA

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